مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7.. «هل يترك سيف حبيبته من أجل والدته؟»

بدأت الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة، بمقابلة والدة أحمد داش بلال شامة، في القطار بالصدفة، وتذكرها ما حدث عام 2004 وقت اختطاف ابن جعفر.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

وتنزل لبنى ونس، والدة أحمد داش، من القطار، وسط انهيارها التام من البكاء، لأنها شعرت بأنّ ابنها سيؤخذ منها، وتقدم مروة ناجي أغنية «ملعونة الصدفة» على مشهد بكائها، وذهبت لـ«سيف»، وقالت له: «اوعدني إنك مش هتسيبني»، ليرد عليها «أنت حبيبتي».

كما طلبت لبنى ونس، خلال الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة، من أحمد داش الذي يجسّد دور «سيف»، أن يترك حبيبته «لمى كتكت» ليكسب رضاها، ليجلس مع الأخيرة في محله الخاص، ويخبرها بأنّه لا يمكن أن تستمر علاقتهما، لأن رضا والدته عنده أهم من كل شيء.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، منة فضالي، هالة صدقي، منذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، عصام السقا، لمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.