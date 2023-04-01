الإسكان: طرح محال تجارية وورش ومخابز وصيدليات ووحدات إدارية في 5 مدن جديدة

أكّد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، ضرورة التنسيق بين الشركات العاملة بالمشروع لإنجاز الأعمال في أسرع وقت، واستكمال جميع أعمال المرافق وتنسيق الموقع بمشروع جنة 2 بعدد 111 عمارة، والتي تضم 2664 وحدة سكنية، والمقرر بدء تسليم المرحلة الأولى منه بعدد 50 عمارة تضم 1200 وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة وتذليل أي عقبات إن وجدت، وكذا ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم الخاصة بالحاجزين بالمشروعات.

وفي سياق متصل، طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محال تجارية وورش حرفية ومخابز ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات بـ5 مدن جديدة شملت (حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - العاصمة الإدارية الجديدة - بدر - بورسعيد الجديدة سلام)، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالمدن الجديدة وتوفير فرص العمل.

وقال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنَّه تمّ طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (13م 2 : 33 م2) بمختلف مناطق المدينة، و18 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين (13م2 : 27م2) بالسويقة بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة، للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الأحد الموافق 28/5/2023، والإثنين الموافق 29/5/2023.

وأضاف المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تمّ طرح 15 محلاً تجاريا بمساحات تتراوح من (26م2: 35م2) أسفل عمارات مشروع تطوير مدينة العمال بمنطقة أبو هلال بحي جنوب بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 14/5/2023.

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنَّه تم طرح مخبز بمنطقة 155 عمارة إسكان اجتماعي بالامتداد الشرقي بمساحة (395م2) مبنى بمشتملاته + سور، ومخبز بالدور الأرضي بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة النرجس بالحي الخامس بمساحة ( 217.5م2) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 17/5/2023.

وأشار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه تم طرح محلاً تجارياً بمساحة (1400م2) بالدور الأرضي التجاري بالعمارة رقم 59 بالمجاورة 1 D بالحي السكني الثالث R3 بالإسكان المختلط بنشاط هايبر ماركت بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023.

وقال المهندس مجدي علي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، إنَّه تمّ طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2:40م2) بالأسواق التجارية، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (34م2 : 90م2) بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023، بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.