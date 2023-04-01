شعبة الخضار والفاكهة: الأسعار مستقرة في ظل توافر المعروض بكميات جيدة

تعد منتجات الخضار والفواكه من أكثر السلع استهلاكًا في السوق المصرية، وتعتبر من المنتجات الأساسية التي يتمّ تداولها بشكل واسع في الأسواق المحلية، وتتوفر العديد من الأنواع المختلفة من الخضار والفواكه في مصر، وتتميز بجودة عالية وأسعار معقولة.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضروات تشهد استقرارًا ملحوظًا بسوق العبور، ويختلف السعر من صنف لآخر، ويرجع استقرار الأسعار لتوفر منتجات الخضار والفاكهة بكميات كبيرة داخل الأسواق المصرية دون وجود أي نقص من أي نوع نظرًا لإنتاج مصر الكبير منهما.

وأضاف «النجيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ أسعار الخضار مستقرة، إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 9 إلى 13 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الخيار ما بين 9 إلى 13 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 9 إلى 13 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 6 إلى 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وأوضح «النجيب» أنَّ الفاكهة بسوق العبور مستقرة أيضًا، إذ يتراوح سعر البرتقال البدي ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو البرتقال السكري ما بين 4 إلى 6.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الفراولة ما بين 9 إلى 11 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 6 إلى 12 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو الرمان ما بين 8 إلى 18 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الخوخ ما بين 11 إلى 25 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الأفوكادو ما بين 50 إلى 80 جنيهًا.

وأشار إلى أنَّ حجم الطلب علي شراء الخضار والفاكهة جيد، ولا يوجد نقص من أي منتج، فجميع المنتجات الزراعية متوفرة بشكل جيد وبأسعار مناسبة، لافتًا إلى أنَّه من المتوقع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.