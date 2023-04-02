حملات توعية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من المخلفات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ الشركات التابعة في المحافظات عدة حملات بالمدارس والنوادي وعدد من المصالح الحكومية لترشيد استهلاك المياه إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الفروع والإدارات التابعة للشركات.

التعريف بجهود الدولة في مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشارت شركة مياه الشرب، في بيان إلى أنَّ حملات التوعية تأتي في إطار تنفيذ سياسة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بجهود الدولة في مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تمّ التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع و القطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه بالإضافة الي خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوي المياه والصرف الصحي وأرقام الشركة 01205502098-01205502086 وتطبيق الموبايل 125 وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة العداد حتى يوم 15 في كل شهر والنافذة الإعلامية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما تمّ إجراء استطلاع لآراء العملاء وتسجيل الشكاوى والاستفسارات.

التوعية بترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية

وأكّد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أهمية التواصل المستمر مع المواطنين من خلال حملات التوعية وذلك من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل لتوضيح الرؤية العامة لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حيوية مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

زيارات ميدانية وبحث حالات للأسر رقيقة الحال بالقرى

فيما نظمت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة المياه بالشرقية زيارات ميدانية وعمل أبحاث حالات للأسر رقيقة الحال بقرى راشد ومنشية القاضي وعزبة عبدالصمد التابعين للوحدة المحلية بالغزالي، مركز فاقوس، وتمّ إجراء الأبحاث الميدانية اللازمة لهذه الأسر تمهيداً لتوصيل المياه لهم لتنفيذها ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى بالمحافظة، وفقًا لبروتوكول التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية