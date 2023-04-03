مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023

يرغب الكثير من متابعي مسلسل حضرة العمدة في معرفة مواعيد عرض المسلسل خاصة بعدما اشتدت أحداث الحلقة 11، كونه يناقش قضية التعليم واكتشاف المواهب، لذا يهتم العديد بمعرفة أحداث باقي الحلقات، لذلك نعرض مواعيد عرض حلقات مسلسل حضرة العمدة في شهر رمضان 2023.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وذلك بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة

أما عن موعد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة، فإنه تتمّ إعادة حلقات المسلسل3 مرات على قناة الحياة، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أما الإعادة الثالثة ستكون في الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.