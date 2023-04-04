مع تصاعد حدة الصراعات والأزمات، يترقب الجمهور مواعيد مسلسل جميلة على قناة cbc في رمضان 2023، للوقوف على تداعيات الأحداث وتطوراتها، والمواقف الصعبة التي تواجهها ريهام حجاج، ومؤامرات كل من حولها للاستيلاء على ممتلكاتها وأموالها التي ورثتها بعد وفاة أبيها، من خلال إفساد حياتها وعلاقتها بزوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل.

مواعيد مسلسل جميلة على قناة cbc في رمضان 2023

تأتي مواعيد مسلسل جميلة على قناة cbc في رمضان 2023، في الساعة 6.15 بعد أذان المغرب، والإعادة على نفس القناة في الساعة 8.30 صباحًا، كما يعرض على قناة cbc دراما في الساعة 7.30 مساءً، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.

أحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تتصاعد تحركات هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق وزوجته شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، لإحداث فتنة بين جميلة وزوجها زياد ويقوم بدوره عاني عادل، للإسراع بقرار انفصالهما، ليتزوج هشام جميلة ويستولي على كل ممتلكاتها.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد وفيق، عبير صبري، نبيل عيسى، يسرا اللوزي، سامح الصريطي، هاني عادل، عبير منير، هشام إسماعيل.