اختلافان و5 أوجه للتشابه بين شهادة الـ22% في «الأهلي ومصر» والـCIB

رغم أوجه التشابه وظروف وتوقيت الطرح، تظل الاختلافات بين الشهادات الجديدة من بنكي الأهلي المصري ومصر ذات العائد 22% وتلك التي طرحها البنك التجاري الدولي CIB مصر كبيرة.

مقارنة بين الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع

عند اتخاذ قرار الشراء، يتعين على أصحاب المدخرات أولاً معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بطبيعة المنتج المصرفي المطروح في البنوك، ومن ذلك الشهادات الادخارية مرتفعة العائد المطروحة بداية الأسبوع الجاري.

توقيت طرح الشهادات الجديدة واحد

طرح بنكا الأهلي المصري ومصر، شهادتي الـ19% بعائد ثابت والـ22% متناقص لمدة 3 سنوات الأحد الماضي، بعد يومين من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض 18.25% و19.25% على الترتيب ذاته.

وجاء إعلان البنك التجاري الدولي CIB مصر متأخراً بضع ساعات عن طرح شهادات «الأهلي ومصر»، بما يوحي أن الظروف التي دفعت البنوك الثلاث لطرح الشهادات الجديدة واحدة تقريباً.

اختلاف سعر الفائدة على الشهادات الجديدة

رغم طرح البنوك الثلاث شهادة بعائد 22% لمدة 3 سنوات، إلا أن الاختلاف يأتي في طبيعة سعر الفائدة، إذ طرح «الأهلي ومصر» شهادة ذات عائد 22% متناقصة، بحيث يكون سعر الفائدة على السنة الأولى 22% ثم 18% في السنة الثانية وصولاً لـ16% في السنة الثالثة.

خالف البنك التجاري الدولي CIB مصر في سعر الفائدة، حيث اختار منح العملاء عائد 22% ثابت لمدة 3 سنوات دون أي تغيير.

اختلاف الحد الأدنى لشراء الشهادات الجديدة

يأتي الحد الأدنى لشراء الشهادات الجديدة، من البنوك الثلاث مختلفاً هو الآخر، ففي حين استهدف البنكان الأهلي المصري ومصر، أصحاب الشريحة المنخفضة، اختار البنك التجاري الدولي أصحاب الشريحة المرتفعة.

حدد بنكا الأهلي ومصر أقل مبلغ لشراء الشهادات الجديدة عند 1000 جنيه فقط ومضاعفاتها، في حين استهدف البنك التجاري الدولي شريحة كبار المدخرين، مشترطاً شراء الشهادة الجديدة بمبلغ لا يقل عن 3 ملايين جنيه.

العائد شهري والاقتراض بضمانها ولا كسر قبل 6 شهور

جمعت الشهادات الجديدة في البنوك الثلاث العديد من أوجه التشابه، مثل إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة الجديدة وعدم جواز كسرها قبل مضي 6 أشهر على الأقل من تاريخ الشراء، مع صرف عائد الشهادات الجديدة شهرياً من البنوك الثلاث.