أسماء الفائزين لليوم الـ15 بالمسابقة الثقافية الرمضانية بشركة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على الصفحة الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء 3 فائزين من إجمالي 510 مرشحين للفوز في اليوم الخامس عشر من رمضان 1444هجرى -2023 ميلادى بالمسابقة الثقافية الرمضانية الرابعه تحت رعايه المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

أسماء الفائزين في اليوم الـ15 من المسابقة الثقافية الرمضانية

وأعلنت الشركة عبر المنشور أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية، التي أطلقتها الشركة من خلال بوابتها الإلكترونية، لافتا إلى أنه من المقرر أنَّ يتمّ الاتصال بالفائزين لتسليمهم الجوائز بشكل أسبوعي خلال شهر رمضان وهم كالتالي.

** الفائز الأول: أحمد حسام عبدالله

** الفائز الثاني: منة الله رمضان فراج

** الفائز الثالث: يوسف أنور أسامة أنور

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميا «اختيار من متعدد».

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحًا للفوز يوميًا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيسبوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.

قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية بشركة المياه

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية «الجوائز يوميا»، كالتالي:

- الجائزة الأولى 250 جنيهًا.

- الجائزة الثانية 150 جنيهًا.

- الجائزة الثالثة 100 جنيه.

وسيتمّ تكريم أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر بمنح 500 جنيه لكل متسابق منهم.