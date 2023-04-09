وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمراني متكامل – عمراني مختلط – مدارس – حضانات – أندية اجتماعية – مستشفى – مخبز – مكتب بريد، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية، وغيرها).

تخصيص 62 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنّه في مدينة القاهرة الجديدة جرى تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني متكامل – تجاري إداري – مدارس)، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني مختلط – تجاري إداري – طبي – محطة خدمة وتموين سيارات)، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعي، ب مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري – طبي )، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (تجاري إداري – صناعي).

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة بدر، تم تخصيص 8 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري – قاعة أفراح)، وفي مدينة الشروق، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري – إداري – طبي – حضانة)، وفي مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (مستشفى – مدرسة)، وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني متكامل – صناعي)، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط حضانة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنّه في مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري – صناعي)، وفي مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط طبي، وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري، وفي مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (تجاري سكني – عمراني مختلط)، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني متكامل –تجاري إداري سكني – طبي – ناد اجتماعى – مركز خدمة سيارات).

تخصيص أراضٍ جديدة لإقامة مجمعات خدمية بالمدن الجديدة

وأشار الوزير إلى أنّه في مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (سكني تجاري إداري – مخبز)، وفي مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (سكني تجاري إداري)، وفي مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مكتب بريد، وفي مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط (عمراني مختلط).