مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 19.. سميحة وأبنائها في فرح شعبي

تتوالى الأحداث الكوميدية بمسلسل 1000 حمدالله على السلامة الذي يعرض على قناة cbc خاصة بالحلقة 19، حيث وصلت أسرة سميحة إلى موقع الجدة سوسو لإبلاغها بوفاة نجلها والحصول على الإرث.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

ذهبت سميحة وأسرتها رفقة انشراح إلى فرح مصري، لمحادثة الجدة سوسو، حيث تظهر سماح وسميحة وسامح وعلي بملابس الفرح التي اختارتها انشراح لهم، وتنزعج سميحة من شكلها، لكن انشراح تطلب منها الاندماج في الفرح، وتخبر فوقية ببعض النصائح لسماح من أجل اصطياد عريس.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدلله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.