مسلسل جميلة الحلقة 20.. ماذا ستفعل شهيرة مع جميلة؟

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل جميلة، شجارا بين سوسن بدر وريهام حجاج، لخلافها لكلامها، بشأن التوقيع للتنازل عن الميراث، لذلك يتساءل العديد من متابعي المسلسل حول رد فعل سهير تجاهها بعد ما فعلت؟.

مسلسل جميلة الحلقة 20

تتوالى أحداث الحلقة حيث عاتب شهيرة ابنتها بسبب عدم الذهاب إلى الشهر العقاري، وتكذّب جميلة بأنّها غفلت عن موعد خضوعها للعملية، ولا تقدم التهنئة لها بسبب سعيها للحمل والإنجاب، الأمر الذي يثير استغراب جميلة وشقيقتها آية، فماذا ستفعل شهيرة أثناء غضبها من ريهام حجاج.

موعد عرض مسلسل جميلة

ويتضمن موعد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، على قناة cbc في الساعة 6.15 مساءً، وقناة on في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.

أحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة، يحاول أصدقاء جميلة والمقربين منها، إفساد حياتها مع زوجها زياد الذي يجسّد دوره هاني عادل، ويحدث الانفصال بينهما، حتى يتسنى لصديقه هشام الذي يجسّد دوره أحمد وفيق، الاقتراب منها والزواج بها، للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها، بالاتفاق مع زوجته شيري التي تجسّد دورها الفنانة يسرا اللوزي، ونرمين طليقة زياد التي تجسّد دورها عبير صبري.