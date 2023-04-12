مسلسل جميلة الحلقة 21.. هل ينجو الرجل الغريب من فخ شهيرة؟

يعرض مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، الليلة، ويشهد مواجهة بين جميلة ووالدتها شهيرة، التي تؤدي دورها الفنانة سوسن بدر، بشأن رجب الرجل الغريب الذي ظهر في حياتهم فجأة، والتقى جميلة وأخبرها أنّه والدها، وطردته وعنفّته، ونقلت ما حدث وقتها إلى والدتها وشكوكها بشأن الاستعانة بهذا الرجل من قبل شريف زوج شقيقتها، الذي يؤدي دوره الفنان هشام إسماعيل، للتشكيك في نسبها بسبب الميراث، وأيدتها والدتها وأكدت لها أنّ شريف بالفعل هو من فعل ذلك.

مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، تكتشف جميلة كذب والدتها وادعاءها بأنّ شريف هو من استعان بهذا الرجل الغريب، الأمر الذي يتطلب منها توضيحًا بشأن ذلك، وعلاقتها بهذا الرجل ومن هو ولماذا كذبت عليها بأنّ زوج شقيقتها هو من أرسله إليها لابتزازها؟، وهل تستطيع والدتها الإجابة على تساؤلاتها أم ستتهرب منها؟.

أحداث مسلسل جميلة

وشهد مسلسل جميلة الحلقة 20، استدراج والدة جميلة، الرجل الغريب إلى مكان مهجور، ويؤدي دوره الفنان صبحي خليل، ويتبيّن أنّه زوجها السابق حيث تزوجها وكان لديها ابنها أكرم من علاقة سابقة، وسافر إلى العراق قبل أن تنجب ابنته، وبعد عودته يجدها اختفت من حياته، لتظهر بعد سنوات طويلة وهي أرملة لرجل أعمال مشهور منسوب إليه أبوة أكرم ولديها ابنتان، وهما جميلة وآية، إحداهما هي ابنته فقط.

أزمات في حياة جميلة

أطلقت شهيرة والدة جميلة، الرصاص على الرجل الغريب مرتين، وتركته غارقًا في دمائه وفرت هاربة، دون أن تدري هل ما زال على قيد الحياة، أم لفظ أنفاسه الأخيرة؟.