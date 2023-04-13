شعبة المواد الغذائية: كعك وبسكوت العيد ينعش مبيعات البيض.. السعر مستقر

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار البيض الفترة الراهنة تشهد استقرارا ملحوظا في الأسواق تزامنا مع اقتراب شم النسيم وعيد الفطر المبارك حيث يشهد البيض الفترة الحالية إقبالا من جانب المواطنين على الشراء، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث لا تخلو مائدة السحور من البيض وكما يزداد الإقبال أيضا بسبب الاستعدادات لعيد الفطر، حيث يستخدم البيض بكميات كبيرة في إعداد الكعك والبسكوت.

أسباب استقرار أسعار البيض

وأكد المنوفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك توقعات باستقرار أسعار البيض المقبلة وقد يكون من أسباب الاستقرار الفترة الراهنة وفرة المعروض واستيراد كميات كبيرة من الدجاج البرازيلي المجمد.

أسعار البيض

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية أن يبلغ سعر البيض الأحمر داخل المزرعة 100 جنيه ويسجل البيض الأبيض في المزرعة 102 جنيه، كما يبلغ سعر البيض البلدي 110 جنيهات.

وأضاف حازم المنوفي أن يبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق 110 جنيها بينما تسجل كرتونة البيض البلدي 120 جنيها كما يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 115 جنيها.