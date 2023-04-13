رئيس «الاستشارات الدولية»: التعاون بين مصر وقبرص مثمر وملموس «حوار»

قال البروفيسور ماريوس باناجيوتيس إفثيميوبولوس، رئيس قسم التاريخ والسياسة والدراسات الدولية بجامعة نيابوليس بافوس القبرصية، ورئيس الاستشارات الاستراتيجية الدولية والمفكرين «SI»، إن العلاقات بين مصر وقبرص قوية و الخطط تعمل بشكل جيد مما يجعل مصر مركزا من منطقة الخليج والشرق الأوسط إلى قبرص بوابة أوروبا واليونان ومن هذين البلدين إلى أوروبا.

وأضاف إفثيميوبولوس، في حواره لـ«الوطن»: «لقد دعمت قبرص كثيرا مخرجات الحكومة المصرية في ضمان الاتفاقات البيئية ومصداقية المفاوضات الدبلوماسية التي تمت بطريقة متوسطية».

وإلى نص الحوار..

- كيف ترى العلاقات المصرية القبرصية في السنوات الأخيرة؟

علاقات إيجابية متطورة وملموسة ، وتتمتع بموقع جيد من الناحية السياسية مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الجيواستراتيجية والفرص الجديدة ، المتوقعة منذ وقت طويل، ويتمتع كل من البلدين بموقع جيد ثقافيا.

كما أنه لدينا الكثير لنشاركه بين مصر وقبرص في مختلف المجالات من الحوار بين الأديان إلى التنوع الثقافي ، والتجارة والأعمال إلى التعايش إلى الشؤون العسكرية والسياسية إلى الفرص المشتركة مثل التكنولوجيا والطاقة والشؤون البيئية.

لدينا الكثير لنشاركه بين مصر وقبرص في مختلف المجالات

لقد رأينا الاتفاقيات الأخيرة في مؤتمر تغير المناخ COP 27 الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث دعمت قبرص كثيرا مخرجات الحكومة المصرية في ضمان الاتفاقات البيئية ومصداقية المفاوضات الدبلوماسية التي تمت «بطريقة متوسطية».

- ماذا عن التعاون في مجال غاز البحر الأبيض المتوسط؟

تم وضع الخطط في عام 2014، والآن نبدأ في رؤية الثمار، هذا هو الوقت المناسب للتعاون في الغاز والبنزين والنقل والخدمات اللوجستية والأعمال.

يبدو أن الخطط تعمل بشكل جيد مما يجعل مصر مركزا من منطقة الخليج والشرق الأوسط إلى قبرص بوابة أوروبا واليونان ومن هذين البلدين إلى أوروبا التي تحتاج بشدة إلى ممرات أمن الطاقة الأوروبية في كل من الغاز والبنزين.

قضية أخرى هي عملية الاستدامة، وهي سياسة مستمرة وتفتح التعاون، ومن المتوقع أن يعمل كلا البلدين بشكل مشترك من أجل موطن مستدام وحماية بيئتنا ، مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون معا.

إفثيميوبولوس: حان وقت التحالفات الإقليمية المتعددة الأطراف

- ما رأيك في التعاون مع مصر كقوة إقليمية في الشرق الأوسط؟

كما ذكرنا سابقا ، أعمال الأمن التجاري والشؤون الثقافية من بين أمور أخرى، التكنولوجيا والمعرفة، لكن الدبلوماسية أيضا، لقد حان الوقت للنظر في التعاون الاستراتيجي ذي القيمة الملموسة، بهدف تطويره إلى تحالف من شرق البحر المتوسط.

حان وقت التحالفات الإقليمية المتعددة الأطراف في جميع جوانب البحر المتوسط، نحن بحاجة فقط إلى الإرادة السياسية واتخاذ القرار المباشر، وأعتقد أن مصر يمكنها أيضا أن تدعم وتتخذ زمام المبادرة عندما يُطلب منها ذلك.

- كيف أصبح التعاون الاقتصادي بين البلدين أقوى في السنوات الأخيرة؟

عدة عوامل تحكمت في ذلك وهي القرب والحاجة وتغيير وجهات النظر نتيجة المشهد المتغير، ولكنها أيضا نتيجة أهم من نتائج التصحيح في التاريخ.

لقد طال انتظار أهمية اليونان وقبرص للعالم العربي وبالتأكيد لمصر، لدينا العديد من المصريين اليونانيين الذين ازدهروا وإزدهروا في مصر، وهم يعتبرون أنفسهم مصريين ويفتخرون بذلك.

- ما الذي تحتاجه أكثر لتتبع جذورك إلى اثنتين من أقدم الحضارات في العالم؟

أنا من أشد المؤيدين للتعاون بين مصر وقبرص، فهما من الدول التي تجمع قيما ومصالح مشتركة معًا، وهي من بين أمور أخرى مثل الحوار ودعم بعضها البعض، واحترام القيادة والثقافة وألوهية الدين، المناهج والحريات.