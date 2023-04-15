«الغرف التجارية»: كعك العيد ينعش مبيعات السكر.. وتوقعات بانخفاض الأسعار

قال حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الأسواق المصرية شهدت إقبالاً كثيفاً على شراء السكر بداية من النصف الثاني لشهر فبراير الماضي وازداد الإقبال أكثر مع بداية شهر مارس الماضي وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك.

إقبال المواطنين على شراء السكر

وأضاف المنوفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن إقبال المواطنين على شراء السكر مستمر حتى الآن، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث يستخدم السكر في العديد من مخبوزات العيد أبرزها الكعك لذلك مبيعات السكر الفترة الحالية تواصل ارتفاعا المستمر بداية من شهر رمضان.

أسعار السكر

وأكد رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن أسعار السكر تختلف حسب النوع والمتجر حيث يبلغ سعر الطن 17700 جنيه ويباع الكيلو للمستهلك بسعر 20 جنيها وداخل منافذ التموين بـ10.50 جنيه، متوقعاً انخفاض سعر السكر بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر.