حملات لترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها في «غسل السجاد»

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركات مياه الشرب والصرف الصحي العديد من الحملات التوعوية لأصحاب مغاسل السجاد للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وعدم غسيل السجاد بمياه الشرب خلال فترة عيد الفطر المبارك حفاظًا على المياه وتخفيف الضغوط على شبكة الصرف الصحي.

نشر الوعي المجتمعي بترشيد استهلاك المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في بيان، إلى أنَّه تمّ تنظيم حملة توعية داخلية للعاملين بفرعي الشركة بمركز ومدينة ديرب نجم ومركز ومدينة أبو كبير وبخاصة الأكثر تعاملا مع الجمهور بجانب استهداف المواطنين المتواجدين بمراكز خدمة العملاء للتوعية بترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها في غسيل السجاد وأعمال التنظيف بجانب التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي وعدم زيادة الضغوط عليها، وتأكيد آلية التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى ، (01205502086) (01205502098) واتس أب - محمول ، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والتظلمات.

التوعية بخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية

وقالت شركة مياه الشرب والصرف إنه تم التوعية بأهمية القطع الموفرة للماء التي تسهم في ترشيد الاستهلاك وبالتالي التقليل في قيمة الفاتورة كما تمّ التنبيه والتوعية أيضًا بخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.

وأكّد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أنَّ مثل تلك الحملات تهدف إلي نشر الوعي المجتمعي والوصول لكل الفئات بجانب ضرورة البدء بالعاملين بالشركة باعتبارهم سفراء الشركة لدي المجتمع، وهذا يحقق رسالة الشركة للحفاظ عل المياه و تحقيق أمن مائي مستدام والحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.

20 ألف جنيه غرامة وحبس 6 أشهر عقوبة إهدار المياه

رش الشوارع بالمياه هو فعل المجرم ومخالف لقانون «تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي»، إذ نص القانون على عقوبة من يقوم باستخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها كالتالي: «عقوبة الغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من يقوم باستخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، والحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور».