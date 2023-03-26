أمسيات ثقاتفية لتوعية الشباب بأهمية ترشيد استهلاك المياه

نفّذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، حملة توعية بترشيد استهلاك المياه، وتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، والحفاظ عليها بجانب التعريف بالخدمات المقدمة من الشركة، خلال الأمسية الثقافية بمركز شباب مدينة أبو حماد.

ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف

وأشارت الشركة، في بيان صدر عنها، أن حملة التوعية تأتي في إطار تنفيذ سياسة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، والتعريف بجهود الدولة في مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه، ودورها في ترشيد استهلاك المياه إضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوى المياه والصرف الصحي وأرقام الشركة 01205502098 /01205502086 وتطبيق الموبايل 125 وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة العداد حتى 15 في كل شهر، والنافذة الإعلامية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما تم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب، وتم تلقي أسئلة واستفسارات الحضور، خلال الندوة والرد عليها.

تنفيذ برنامج توعوي متكامل للوصول إلى المواطنين

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية التواصل مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية والخدمية من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل؛ للوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة لاستيراتيحية الدولة للتنمية المستدامة وتناول موضوعات حيوية مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.