نائب: كرامة المواطن المصري تلقى اهتماما كبيرا من الحكومة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس النواب، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، حرص القيادة السياسية على المضي بخطى ثابتة ومتسارعة في ملف القضاء على العشوائيات، وهو أحد أهم عوامل تحقيق خطة التنمية الشاملة التي أعلنتها الحكومة المصرية، لافتا إلى أنّ القضاء على العشوائيات، أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الحكومة لما له من مردودات اقتصادية كبيرة، فضلا عن تحسين وجه مصر الحضاري والتأكيد على أنّ كرامة المواطن المصري تلقى الاهتمام الأكبر من الحكومة.

الاستثمارات المصرية

وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أنّ إقامة إفطار العائلة المصرية من حي الأسمرات، يؤكد حرص الرئيس على الاستمرار في خطط التنمية التي تعود بالخير على جموع المصريين، خاصة وأنّ هذه المشروعات التي تقدّر بنحو 250 وحدة سكنية، ويبلغ حجم استثمارات العشوائيات نحو 425 مليار جنيه استثمارات منفذة وجارية حتى الآن، واستكمالا لتنفيذ الخطة المصرية للقضاء على العشوائيات، دعت القيادة السياسية لإنشاء صندوق صيانة للمشروعات السكنية الجديدة التي تخصصها الدولة كبديل للمناطق العشوائية، والذي سيكون بمثابة نقطة فاصلة في ضمان الحفاظ على ما تحقق من إنجازات على الأرض لصالح الأسر التي تم تسكينها في المناطق الجديدة، والذين ينتمي معظمهم لشرائح محدودي الدخل، بما يدعم ضمان استمرار السكن الكريم واللائق لحياة آدمية لهم وترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا في استمرار حصولهم على مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري.

وأضاف الفيومي، أنّ الاهتمام بملف العشوائيات يؤكد ما سبق وأعلنه الرئيس السيسي بشأن أهمية الاستثمار في القوة البشرية التي تمتلكها مصر وخدمة مستهدفات بناء الإنسان المصري الذي تعمل عليه الدولة، والاستغلال الأمثل للموارد بما يقضي على العشوائيات ويكفل حياة كريمة للمصريين.

التنمية الاقتصادية

وشدد الدكتور محمد عطية الفيومي، على أنّ العمران يرتبط بقوة بالتوجه الاقتصادي ويخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة 2030، مؤكدا أنّ هناك بعد اقتصادي آخر مهم جدا تحقق من القضاء على العشوائيات يتمثل في مساهمة هذا المشروع القومي الكبير في الحد من البطالة بتوفير آلاف فرص العمل للفئات العاملة في مجال البناء والمعمار، من خلال العمل في بناء المدن التي انتقل اليها المواطنين، وتنشيط حركة البيع والشراء في سوق مواد البناء ودوران عجلة الإنتاج في المصانع التي تنتج مواد البناء من «حديد وأسمنت وطوب، وسيراميك، وأدوات صحية ودهانات» وغيرها.