خبير: تراجع سعر جرام الذهب عيار 21.. وهناك استغلال من بعض التجار  

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب لا يتوافق مع الأسعار بالبورصة العالمية، وكذلك مع مستويات العرض والطلب، مؤكداً قيام البعض باستغلال حالة الضبابية وعدم اليقين، لرفع أسعار الذهب لمستويات تاريخية، بغرض تحقيق أرباح خيالية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأضاف «إمبابي»، في تقرير فني، أن أسعار الذهب خسرت عالميا وفي مصر، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات يوم الاثنين الماضي على مستوى 2165 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2320 جنيهًا في نفس الجلسة، واختتم المعدن الأصفر تعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 2270 جنيهًا كسعر لجرام الذهب عيار 21.

أسعار الذهب عالميا

وقال «إمبابي»، إن هذه الأسعار جاءت بالتزامن مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 2008 دولارًا، وارتفعت إلى مستوى 2048 دولارًا، قبل أن تتراجع لمستوى 1995 دولارًا، واختتمت الأوقية التعاملات مساء يوم الجمعة الماضية عند مستوى 2004 دولار أمريكي.