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تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 18 يسجل 1997 جنيها

كتب:

مريم حنفي
05:30 م | الإثنين 17 أبريل 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة بدون مصنعية، تراجعا ملحوظا في منتصف تعاملات اليوم، ما يشجع على الشراء، إذ تعتبر سبائك الذهب والجنيهات الأكثر مبيعًا حاليًا، بحسب ما قالة ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن». 

سعر جرام الذهب عيار 24 

يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم 2663 جنيها بعدما بلغ سعره صباح اليوم 2686 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21 

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار21 في محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية 2330 من أصل 2350 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم مسجلا 1997 جنيها بعد أن سجل خلال تعاملات الصباح 2014 جنيها للشراء. 

أسعار الذهب في مصر

بينما يسجل جرام الذهب عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة بدون مصنعية 1553 جنيها بعدما بلغ سعره صباحًا 1567 جنيها بينما يسجل جرام الذهب عيار 12 الآن1331 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب 

وعن سعر الجنيه الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم يسجل تراجعا ملحوظا مقارنة بأسعار الصباح حيث يبلغ سعره الآن 18640 جنيها بدلا من 18800 جنيها. 

أسعار الذهب اليوم عالميًا 

شهدت أسعار الذهب عالميا في منتصف تعاملات اليوم إنخفاضا ملحوظا حيث تسجل الاوقية الآن19897 دولار بعد بلغ سعرها في الصباح 2010 دولار. 

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بقلم مريم حنفي