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بنك حكومي يطرح شهادة ادخار بعائد يصرف كل أسبوع.. اعرف التفاصيل الكاملة

سعر الفائدة يصل 18.50% ومزايا متنوعة

كتب:

محمد الدعدع
08:19 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
أرشيفية

أرشيفية

ينفرد بنك التنمية الصناعية الحكومي، بشهادة الادخار الوحيدة ذات العائد الأسبوعي من بين بنوك الدولة وبنوك القطاع الخاص.

شهادة ادخار «اختيارك» الثلاثية

يقدم بنك التنمية الصناعية، للعملاء الحاليين والجدد، شهادة ادخار «اختيارك» الثلاثية ذات العائد الثابت بالجنيه المصري، بحد أدنى للشراء 50 ألف جنيه أول مرة، ومضاعفات 5 آلاف جنيه دون حد أقصى.

مزايا شهادة بنك التنمية الصناعية

مدة شهادة بنك التنمية الصناعية هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصرف عنها العائد أسبوعياً حال اختيار الفائدة 16.50%، أما في حال اختيار سعر الفائدة 17% فيستحق العائد كل شهر، أو اختيار 17.25% كل 3 شهور، أو 17.50% كل 6 شهور، أو 18.50% كل عام.

يوضح البنك المملوك للدولة، أن شراء الشهادة متاح بأسماء الغير والقصر، على ألا يتاح الاسترداد قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ويبدأ احتساب العائد في اليوم التالي مباشرةً.

الاقتراض بضمان الشهادة وبسعر تنافسي

من بين مزايا شهادة الادخار من بنك التنمية الصناعية، جواز الاقتراض بضمانها، بما قيمته 95% ويتم تحديد سعر القرض بـ2% زيادة عن عائد الشهادة.

حدد «البنك» جدول استرداد الشهادة على النحو التالي:

- 6,00% إذا تم الاسترداد من الشهر السابع وحتى نهاية السنة الأولى.

- 5,00% إذا تم الاسترداد خلال العام الثاني.

- 4,00% إذا تم الاسترداد خلال العام الثالث وحتى قبل تاريخ الاستحقاق.

وطرحت البنوك الحكومية والخاصة بعد أيام من قرار رفع البنك المركزي المصري نهاية مارس، رفع سعر الفائدة 2%، شهادات ادخار بعائد مرتفع يصل 22%.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.