قررت وزارة التموين في إطار تعاونها مع مؤسسة مصر الخير، صرف دعم نقدي بقيمة 250 جنيها؛ ممثلة في سلع غذائية لمرة واحدة فقط حتى نهاية شهر إبريل الجاري.

وتستعرض الوطن، في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن صرف 250 جنيها كدعم إضافي على بطاقات التموين.

صرف الدعم للفئات الأكثر احتياجا

واتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع مؤسسة مصر الخير على صرف الدعم المادي المقدر بـ250 جنيها للفئات الأشد احتياجا، وذلك سيكون عن طريق تحليل بيانات الفئات سالفة الذكر.

وتلقت وزارة التموين بيانًا من مؤسسة مصر الخير، مستوفي به تحويل مبلغ مالي قدره 3.460.481 جنيه لحساب هيئة سلع التموين، وعلاوة على ذلك تحويل 289.9 ألف جنيه، ليصبح الإجمالي النقدي 3.750.000 جنيه.

ضرورة إبلاغ الفئات المستحقة

وقالت مؤسسة مصر الخير، إنها طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإرسال رسائل نصية للفئات الأكثر احتياجا «المستحقة» يستوفي مضمونها منحة 250 جنيها تصرف في السلع التموينة فقط، وأن «مصر الخير» ستقوم بإبلاغ الفئات سالفة الذكر غير المالكين لهاتف محمول.

وحرص أحمد يوسف نائب رئيس السلع التموينة، على إبلاغ اللواء عمر مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن مؤسسة مصر الخير حولت 3.460.481 جنيه للهيئة في حسابها بالبنك المركزي.