حقيقة صرف 250 جنيها كدعم إضافي على بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين في صرف دعم مالي قدره 250 جنيهًا في صورة سلع تموينية للمستحقين «الفئات الأكثر احتياجًا» لمرة واحدة حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك بإجمالي 3 ملايين و750 ألف جنيه؛ استنادًا على تحليل بيانات الأشخاص المستحقين، وذلك يأتي في إطار تعاون بين مصر الخير ووزارة التموين.

وتلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا من مؤسسة مصر الخير بتحويل 3,460,481 جنيه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 289,5 ألف جنيه، ليكون الإجمالي 3,750,000 جنيه لتوفير سلع تموينية للفئات الأكثر احتياجًا.

وطلبت مؤسسة مصر الخير من وزارة التموين والتجارية الداخلية، الالتزام بإرسال رسائل نصية للأشخاص المستفيدين الحاصلين على منحة 250 جنيها في صورة سلع تموينية، وفقًا لتحليل بيانات المستفيدين لتتوالى «مصر الخير» في إبلاغ الفئات المستحقة غير المالكين لهواتف محمولة.

إخطار هيئة السلع لنظم المعلومات بالتموين

وعن طريق مذكرة رسمية، أخطر أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتحول الرقمي ونظم المعلومات، أنه جرى تحويل 3,460,481 جنيها لحساب هيئة السلع التموينية في البنك المركزي، وأن هيئة السلع تحول المبلغ للشركة القابضة للصناعات الغذائية لاتخاذ اللازم.