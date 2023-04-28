شعبة الدواجن: استقرار الأسعار في السوق المحلية بعد رمضان

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن تسجل اليوم في السوق المحلي هدوءً ملحوظًا، حيث شهدت أسعار الدواجن الفترة الماضية تراجعا يقدر بنحو 7 جنيهات في الكيلو، وذلك بعد تراجع المواطنين عن الشراء بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

أسعار الدواجن

وأضاف «السيد» أن كيلو الدجاج الأبيض في المزرعة يتراوح بين 63 و65 جنيها، والتنفيذ الفعلي بين 73 و75 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن سعر كيلو الدواجن الساسو في المزرعة يبلغ 67 جنيها، وللمستهلك بـ73 جنيها، كما يبلغ سعر الدجاج الأمهات 56 جنيها وذلك في المزرعة والتنفيذ الفعلي 62 جنيها.

سعر البانيه والشيش طاووق

وأكد سامح السيد أن كيلو البانيه يتراوح ما بين 150 و170 جنيها و كيلو الشيش طاووق يتراوح ما بين 140 و160 جنيها كما يبلغ سعر كيلو الأوراك 83 جنيها والأجنحة 45 جنيها.