رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

اعترافات المتهم بالنصب على مواطن بالدقهلية: «ليا علاقات في كل حتة»

كتب:

مريم جاد
03:15 ص | الإثنين 01 مايو 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

«كنت بقول إني عندى علاقات كتير ومهمة، وإني هعرف أشغلهم في أي حتة، باخد منهم فلوس ومرجعهاش، لغاية ما جمعت مبلغ كبير».. هكذا كان ملخص اعتراف المتهم بالنصب على آخر بالدقهلية، أمام جهات التحقيق، التي أمرت بسرعة إجراء التحريات لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الحادث

وصول بلاغ لمركز شرطة بني عبيد بالدقهلية، بتضرر أحد الأشخاص من صاحب مكتب استيراد وتصدير، بالفحص تبين أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وأنه تحصل على مبلغ مالي من المجنى عليه، ورفض رده، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة القانونية

عن عقوبة النصب والاحتيال، قال المحامي أيمن محفوظ، إنّه وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

اقرأ المزيد:

ضبط أحد الأشخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية في الغربية

 ضبط 320 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

ضبط ‏85 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 400 طن أقماح محلية بحوزة مدير إنتاج مطحن في البحيرة

ضبط 2076 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 2.5 طن جمبري منتهي الصلاحية في القاهرة

ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالي وعملات أجنبية من شقة في القاهرة

ضبط شخصين في القاهرة بتهمة سرقة حقيبة سيدة
بقلم مريم جاد