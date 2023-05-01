اعترافات المتهم بالنصب على مواطن بالدقهلية: «ليا علاقات في كل حتة»

«كنت بقول إني عندى علاقات كتير ومهمة، وإني هعرف أشغلهم في أي حتة، باخد منهم فلوس ومرجعهاش، لغاية ما جمعت مبلغ كبير».. هكذا كان ملخص اعتراف المتهم بالنصب على آخر بالدقهلية، أمام جهات التحقيق، التي أمرت بسرعة إجراء التحريات لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الحادث

وصول بلاغ لمركز شرطة بني عبيد بالدقهلية، بتضرر أحد الأشخاص من صاحب مكتب استيراد وتصدير، بالفحص تبين أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وأنه تحصل على مبلغ مالي من المجنى عليه، ورفض رده، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة القانونية

عن عقوبة النصب والاحتيال، قال المحامي أيمن محفوظ، إنّه وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.