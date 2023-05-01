«شركات السياحة»: تخصيص 10 مليارات جنيه للقطاع خطوة مهمة وقرار جيد

قال محمد رأفت المسلمي عضو غرفة شركات السياحة، إن قرار الحكومة بضم السياحة لمبادرة القطاعات الانتاجية وتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي خطوة مهمة وقرار جيد يخدم القطاع، مؤكدًا أن الدولة تسعى خلال هذه الفترة إلى تنشيط القطاع من خلال العديد من الإجراءات التنفيذية المحفزة للقطاع وتحسين الخدمات للسياح وتطوير البنية التحتية وافتتاح عدد من المنشآت السياحية المهمة مثل المتحف المصري الكبير.

علاقة السياحة بالاقتصاد المصري

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن السياحة تعد قاطرة النمو في الاقتصاد المصري إذ تسهم بشكل كبير في التوظيف وتوفير عائدات النقد الأجنبي والعملة الصعبة، وأطلقت مصر العديد سياسات ومبادرات لتعزيز السياحة المستدامة وتنويع منتجاتها السياحية، والتي تستهدف تحقيق نمو سياحي لجذب 30 مليون سائح سنويا، من خلال الاستفادة من تراثها الثقافي والاَثري وجمالها الطبيعي.

وأضاف أن مصر تتميز بمزيج سياحي لا مثيل له، فتتميز بعدد من المناطق التي تجذب السياحة ومنها المتحف المصري الرائع وكذلك متحف الحضارة الذي يتضمن مجموعة واسعة من مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة، بالإضافة إلى الآثار والتحف الموجودة في المتحف المصري الشهير، حيث يمكن للسياح الاستمتاع بتجربة محيرة للعقل في قاعة المومياوات الملكية وغيرها من المناطق الاثرية.

أهمية الإجازات الصيفية

وشدد محمد المسلمي، على ضرورة استغلال الإجازات الصيفية خلال الفترة المقبلة، وإطلاق عدد من المبادرات والرحلات السياحية المناطق المختلفة، ما يسهم في توفير عملات مختلفة يساهم في تقليل حدة الاعباء الاقتصادية، فالسياحة تعد مصدر مهم وحيوي في الاقتصاد المصري.