أماكن سيارات خدمات المياه المتنقلة في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، تقديم خدمة العملاء من خلال سياراتها المتنقلة للمواطنين، في الفترة من اليوم حتى الأربعاء 10 مايو، ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواعيد وأماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة في شركة المياه

وحددت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، مواعيد وأماكن سيارت خدمة العملاء المتنقلة في القطاعات الواقعة بنطاق عملها، كما يلي.

- موعد سيارة خدمة العملاء المتنقلة «سيارة شرق» أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر من 9 صباحا لـ8 مساء.

- موعد سيارة خدمة العملاء المتنقلة «سيارة وسط» المنشية - أمام فندق آمون، من 9 صباحا لـ3 عصرا.

- موعد سيارة خدمة العملاء المتنقلة «بشاير الخير 3» القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 3.30 عصرا لـ8 مساء.

- موعد سيارة خدمة العملاء المتنقلة «سيارة غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا لـ3.30 عصرا.

- موعد سيارة خدمة العملاء المتنقلة «أمام فرع شركة المياه بالبيطاش» من 4 عصرا لـ9 مساء يوم الجمعة من 2 ظهرا لـ8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة، كما يلي.

- للتواصل سيارة شرق 01275918005.

- للتواصل سيارة وسط 01275918001.

-للتواصل سيارة غرب 01275918003.

خدمات سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وأوضحت الشركة أنّ السيارات المتنقلة تقدّم الخدمات التالية «التعاقد على العدادات، واستقبال شكاوى دفع فواتير، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، ودفع الفواتير»، لافتا إلى وجود فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق، لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.