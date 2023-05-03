إصابة ربة منزل بحالة إعياء بعد تناولها مادة سامة بالخطأ في سوهاج

أصيبت ربة منزل ثلاثينية، بحالة من الإعياء إثر تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ، إذ ظنت أنها مياه، بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وجرى نقلها إلى المستشفى لإسعافها.

إصابة ربة منزل بحالة تسمم

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز دار السلام، بوصول «داليا ع ا م» 37 عامًا، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء وقيء إثر إدعاء تناول مادة سامة، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافها.

وعلي الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع البلاغ، وبالفحص وسؤال ذويها، أفادت ابنتها «ياسمين ح ع» 18 عامًا، لا تعمل، وتقيم بذات الناحية، تناول والدتها مادة سامة بالمنزل عن طريق الخطأ، ظنًا منها أنها مياه ما أدى لإصابتها بحالة إعياء.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإجراء الإجراءات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية، كما تقرر وضع ربة المنزل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.