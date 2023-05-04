استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 4-5-2023 في الأسواق

تسجل أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 4-5-2023 في الأسواق هدوء ملحوظا، حيث يقبل المواطنون على الشراء طوال العام، وتختلف الأسعار حسب كل محافظة ومنطقة، وفق ما قاله أحمد سيد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

واستعرض سيد، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 4-5-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

- سعر الطماطم تراوح بين 3.5 و6 جنيهات.

- البطاطس ما بين 4 و5.5 جنيه.

- الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

- الملوخية بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

- الثوم بين 5 و11 جنيها.

- سعر البصل بين 4 و9 جنيهات.

- سعر الفاصوليا الخضراء يتراوح ما بين 7 و 10 جنيهات.

- يتراوح الباذنجان البلدي والرومي بين 2.5 و4.5 جنيه

أسعار الخضروات اليوم

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر البسلة بين 13 و17 جنيها.

- والفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

- ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه.

- يتراوح سعر البامية بين 30 الي 40 جنيها.

- يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 10 و20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

- سعر التفاح المصري يتراوح بين 5 و12 جنيها.

- يتراوح الخوخ بين 5 و15 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون البلدي بين 7 و17 جنيها.

- الجوافة بين 6 و12 جنيها.

- الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

- الكنتالوب بين 5 إلى 11 جنيهات.

- الموز البلدي بين 5.5 و7.7 جنيه.

- يتراوح سعر عنب مستورد أصفر بين 30 و40 جنيها.