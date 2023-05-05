خطوات الحصول على تأشيرة السعودية الإلكترونية بعد التحديثات الأخيرة

كشفت وزارة الخارجية السعودية، عن خطوات الحصول على تأشيرة السعودية الإلكترونية 1444، بعد إجراء تحديث في إطار سعي المملكة لإلغاء لاصق التأشيرة التقليدي الذي يلصق على جواز السفر واستبداله بالتأشيرة الإلكترونية، إذ يمكن الاطلاع على كل بيانات المسافر عبر رمز الاستجابة السريعة «QR».

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، وتهم المواطنين، خطوات الحصول على تأشيرة السعودية الإلكترونية، وفق بيان وزارة الخارجية بالمملكة.

الدول يمكن لمواطنيها استخراج التأشيرة الإلكترونية

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى رفع جودة الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية، من خلال تطوير آليات منح التأشيرات الخاصة بالعمل أو الإقامة أو الزيارة.

وجرى تفعيل هذه الخدمة في 7 دول كمرحلة أولى، وهي «مصر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين».

شروط الحصول على التأشيرة الالكترونية

ووضعت وزارة الخارجية بعض الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن من استخراج التأشيرة الالكترونية للسعودية، وهي:

- أن يكون عمر المتقدم للحصول على التأشيرة أكبر من 18 عاما، وفي حالة كان أقل من 18 عاما فيشترط مرافقة شخص بالغ كولي أمر.

- جواز السفر ساري مدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ دخول السعودية «تاريخ حجز تذكرة طيران للمملكة».

- إلغاء شرط وجود كفيل للحصول على تأشيرة.

- تكون صلاحية التأشيرة عام من تاريخ صدورها، على ألا تزيد مدة الإقامة بشكل متواصل 90 يومًا.

المستندات المطلوبة لاستخراج التأشيرة

وجاءت المستندات المطلوبة لاستخراج التأشيرة الالكترونية للمملكة، كالتالي:

- جواز السفر بشرط أن يكون ساري لمدة 6 أشهر على الأقل

- تذكرة سفر ذهاب والعودة.

- كشف حساب مصرفي.

- بعد تعبئة البيانات وسداد قيمة التذكرة تصدر التأشيرة فورا.

خطوات الحصول على تأشيرة السعودية الإلكترونية

وحتى تتمكن من الحصول على التأشيرة الالكترونية، يجب اتباع الآتي:

- الدخول على منصة التأشيرات «إنجاز» التابع لوزارة الخارجية السعودية ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

- تسجيل مستخدم جديد من خارج

- اختيار نوع التأشيرة الالكترونية «عمل، إقامة، زيارة».

- إدخال البيانات المطلوبة، ورفع المستندات، والضغط على إكمال الطلب.

- ستحصل على رقم للطلب احتفظ به

ويمكن الاستعلام عن قبول التأشيرة عبر منصة التأشيرات «إنجاز»، من خلال إدخال رقم الطلب والهوية.