«عاطف».. «فاعل خير» أسس مبادرة لتجهيز العرائس في قرى الجيزة

تحت شعار «السعادة الحقيقية فى إسعاد الآخرين»، أسّس محمد عاطف، صاحب الـ31 عاماً مبادرة «فاعل خير» بمقر إقامته فى قرية الطرفاية، مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، قام خلالها بالكثير من الفعاليات لمساعدة المحتاجين، وتجهيز العرائس، وزيارة عدد من دور الأيتام ودور رعاية كبار السن، بمساعدة عدد من المتطوعين من أبناء قريته، مما جعله يحقّق غايته فى كسب ثواب إدخال البهجة والسعادة فى نفوس الآخرين.

«أسست المبادرة سنة 2015.. وخلال 9 سنوات قدرنا نفرّح ونفك كرب ناس كتير»، وفقاً لما قاله «عاطف» لـ«الوطن»، إذ بدأ أولى فعاليات مبادرته فى شهر رمضان لسنة 2015 من خلال تعاون أهل القرية والقرى المجاورة بمركز البدرشين فى إطعام المحتاجين وتنظيم موائد الرحمن، فضلاً عن تنظيم معارض «كساء محتاج»، مضيفاً: «اللى عنده لبس مش محتاجه بيتبرع بيه وإحنا بنغسله ونكويه ونغلفه بشكل كويس، وأى حد محتاج بياخد اللى عايزه».

يتعاون ابن محافظة الجيزة مع المتطوعين، لتكملة جهاز العرائس غير القادرات، من خلال توصيل المتبرعين بالحالات المستحقة لشراء الأجهزة الناقصة كالبوتاجازات والغسالات وغيرها: «مبادرتنا قايمة على فكرة التعاون بين أهل القرية علشان مايكونش بينا محتاج أو حد حاسس إنه غريب.. وقدرنا خلال السنين اللى فاتت نسعد ناس كتير»، كما قام متطوعو المبادرة بتنظيم زيارات لدور رعاية الأيتام وكبار السن، لتوزيع الهدايا والملابس الجديدة عليهم، مما حقق لهم السعادة ورسم البسمة على وجوههم.

حب الخير والرغبة فى إدخال السعادة فى نفوس الآخرين، حمّس الكثير من أبناء قرية الطرفاية للتطوع فى المبادرة، مما جعل عددهم يصل إلى أكثر من 50 متطوعاً من الشباب والأطفال فى وقت قصير، حسب ما أوضحه مؤسس المبادرة، موضحاً: «قسّمنا مركز البدرشين لـ8 مناطق.. وكل متطوع منا مسئول عن منطقة ومعاه مساعدين هدفهم يوصلوا للناس المحتاجة والمتعفّفة علشان الخير يوصل لمكانه الصح»، مؤكداً أن نشاط المبادرة مستمر بفضل تعاون أهل الخير، وحرصهم على إسعاد المحتاجين واليتامى وكبار السن.