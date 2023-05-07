حبس متهمتين بالاتجار في المخدرات بميناء القاهرة الجوي 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس متهمتين بالاتجار في النقد الأجنبي بميناء القاهرة الجوي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى التحفظ على كل المضبوطات ومطالبة المباحث باستكمال التحريات، لمتابعة التحقيق بالواقعة.

عملات أجنبية تُركت سهوا

كشفت إحدى المتهمتين، خلال الجلسة التي أجريت معهما، واستمرت لمدة ساعتين، عن مزاولتهما لذلك النشاط الإجرامي، قائلة: «كنت بسافر أشتري الفلوس وأجي هنا أبيعها بضعف السعر أو أتاجر بيها في السوق السودا».

وأضافت المتهمه الأخرى في التحقيق، أنها كانت مشتركة معها و تقف بساحة انتظار السيارات بالخارج، حيث اتفقا على إرسال مبالغ مالية لها مع بعض المواطنين بدعوى تركها سهوًا، وبيعها لها بالسوق السوداء وتحقيق الربح غير المشروع.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

أوضح المحامي أيمن محفوظ، أنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.