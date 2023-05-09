عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة: «نحصل على العملات من الخارج»

«كنت بكلم قرايبي برا، وأقولهم يبعتولي عملات أجنبية، وأبيعها في السوق السودا بسعر أعلى».. بهذه الكلمات بدأ المتهمون بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة قصر النيل في القاهرة، اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، بعد إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم.

تفاصيل الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء

وأضاف متهم آخر، خلال جلسة التحقيق التي أجريت أمام النيابة العامة عن تفاصيل عملية الاتجار «تعرفت على شريكي عن طريق صفحة على فيسبوك، وقولت له إني بتاجر في العملة، واتفقنا إنه يجيب الفلوس من قرايبه اللي بره، ونبيعها هنا في السوق السوداء».

وأثناء جلسة التحقيق التي استمرت 3 ساعات، تابع متهم آخر اعترافه أمام جهات التحقيق قائلا: «كنا بنتاجر في العملة الأجنبية والمحلية، ولما بناخد الفلوس من بره بنبيعها بالسعر المحلي، اللي في السوق هنا، والمكسب بيبقي أضعاف».

حبس المتهمين

وتعود بداية الواقعة لوصول بلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل حيال أحد شخص يفيد قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي والمحلي، وتم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وهاتفي محمول.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات بشأن الواقعة.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

وأوضح المحامي أيمن محفوظ، أنّ المادة رقم 114 تنص على تغليظ العقوبة لممارسي عمليات الاتجار في العملة، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.