مدير «سفنكس الدولي»: المطار إضافة مهمة لدعم الحركة السياحية الوافدة لمصر

قال اللواء محمد صيام مدير مطار سفنكس الدولي إن استكمال مسيرة التطوير منظومة النقل الجوي على رأس أولويات وزارة الطيران المدني، والتي تهدف إلى تعظيم الإيرادات والاستغلال الأمثل للموارد وجذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر تحقيقاً لأهداف الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح.

حوافز وتخفيضات لشركات الطيران بالمطارات السياحية

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش الجولة التفقدية لمحرري شئون الطيران المدني بمطار سفنكس الدولي، أن وزارة الطيران المدني تقدم حوافز وتخفيضات لشركات الطيران بالمطارات السياحية تصل إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء والانتظار والخدمات الأرضية.

وأشار إلى تشغيل مطار سفنكس بعد تطويره وزيادة طاقته الاستيعابية الى مليون ومائتي ألف راكب سنوياً وهو أحد أهم المطارات الجديدة وتم تشغيل الرحلات الداخلية منه في الأول من نوفمبر الماضي كما بدأت الرحلات الدولية في الأول من ديسمبر الماضي، ونعمل بروح الفريق لتقديم أفضل خدمة متميزة للمسافرين وننتظر زيادة في أعداد المسافرين خلال الأشهر المقبلة.

مطار سفنكس الدولي غرب القاهرة إضافة قوية

وتابع أن مطار سفنكس الدولي غرب القاهرة إضافة قوية لدعم السياحة خاصة أن افتتاح المطار تزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، كما أنه يقدم خدمة للمواطنين من سكان الدلتا وشمال الصعيد.

من جانبه استعرض اللواء أيمن الشريف نائب رئيس مطار سفنكس الدولي عدد القاعات وصالات السفر والوصول بمطار سفنكس الدولي، مؤكداً استعداد المطار لأي رحلات، وجاهزيته لإستقبال السائحين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن المطار يستقبل عشرات الرحلات ومن المنتظر زيادتها قريباً.