انتعاش مبيعات الستائر والمفروشات.. المتر يبدأ من 30 جنيها

قال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الشعبة السابق في تصريحات لـ«الوطن»، إن أنواع الستائر والمفروشات في الأسواق متعددة، والأسعار تحدد حسب الأنواع والخامات، إذ يبدأ سعر متر الستائر من 30 جنيها إلى أعلى، مضيفا أن الأسعار تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية.

أسعار الستائر في الأسواق

قال أحمد عبدالحميد، مدير مبيعات إحدى شركات المفروشات بمنطقة الأزهر والغورية، إن الفترة الحالية تشهد إقبالا من المواطنين، على شراء المفروشات والستائر، خاصة المقبلين على الزواج، مشيرا إلى توفر كل البضائع التي تختلف أسعارها من مكان إلى آخر، وحسب الأنواع والأحجام والخامات، بالإضافة إلى أن المقبلين على الزواج بالتأكيد يفضلون ويتوافدون على أسواق الغورية، لشراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة.

وأضاف عبدالحميد في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الستائر تشهد استقرارا في الأسواق الفترة الحالية، حيث تناسب جميع الفئات، وذلك يتضح من الإقبال الحالي على الشراء، حيث يتراوح سعر متر الستائر بين 20 والـ80 جنيها، وفي شركات المفروشات والستائر، تتراوح بين 25 والـ90 جنيها.