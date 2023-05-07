خبراء: فكرة إنشاء أسواق النصف اجملة خارج الصندوق وستؤدي إلى التوازن

أشاد عدد كبير من أعضاء الغرف التجارية وخبراء الاقتصاد، بإنشاء أسواق نصف الجملة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل السيطرة على الأسعار، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية، خلال جولة تفقدية موسعة لمتابعة الجهود الجارية، لإنشاء عدد من أسواق النصف الجملة، لافتا إلى أن في حال نجاح هذه الفكرة، ستعمل الدولة على تعميمها على مستوى الجمهورية.

وتبذل الدولة الجهد لإنشاء عدد من أسواق نصف الجملة، من أجل ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن هذه الأسواق، لا تقتصر على المواد الغذائية فقط، بل إنها متاحة لمختلف المجالات مثل المشغولات والحرف اليدوية.

إنشاء أسواق نصف الجملة أمر جيد

وذكر محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن فكرة إنشاء أسواق نصف الجملة أمر جيد، لأنه يعمل على تحديد الأسعار، فبشكل عام، أسواق الجملة تكون لها لائحة في الغرف التجارية.

وأضاف «المصري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن خدمة أسواق الجملة، يكون الهدف منها تقليل تكلفة تداول السلعة، بحيث تصل في النهاية إلى المستهلك الرئيسي، بسعر مناسب وجودة مناسبة.

ووصف إبراهيم فوزي عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، فكرة إنشاء أسواق نصف الجملة، بأنها «خارج الصندوق»، وتعمل على خدمة المواطنين، وتضمن ضبط الأسعار واستقرارها.

وأضاف «فوزي» أنه من المتوقع أن تحقق أسواق نصف الجملة نجاحًا كبيرًا، وستجعل المواطن يحصل على سعر عادل، وسيشعر بفارق الأسعار، كما أن هذه الفكرة، ستؤدي إلى حدوث توازن في الأسواق.

ويرى الدكتور إبراهيم أحمد الخبير الاقتصادي، أن أسواق نصف الجملة، تعتبر من القرارات الإيجابية، التي سيكون لها دور كبير، ويمكن أن تحقق التوازن في الأسواق بشكل عام، في حال كانت تبُاع السلع بها بأسعار مخفضة ما تؤدي إلى تقليل الشراء من أماكن أخرى ذات الأسعار المرتفعة لذا سيحدث استقرار في الأسعار.

توجيهات السيسي بإنشاء أسواق النصف جملة

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء أسواق النصف جملة، سيعمل على ضبط الأسواق، وتقديم خدمات بجودة ممتازة، يستفاد منها المواطن المصري.

فيما شرح الخبير الاقتصادي محمد محسن، أن فكرة أسواق النصف جملة، تهدف إلى طرح السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لضبط السوق، وذلك بعد تجميعها من مناطق الإنتاج المقربة لها.

وأوضح «محسن»، أنها تسعى إلى تخفيف العبء على المواطن المصري، كما أنها ستكون من المصدر نفسه إلى المستهلك، لذا ستصل له بسعر مناسب، ومن المتوقع أنها ستحقق نجاج كبير وتتنشر في جميع محافظات مصر.