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جهاز حدائق العاصمة: بدء تشغيل المنظومة الإلكترونية بالمركز التكنولوجي

كتب:

أيمن حمزة
10:42 ص | الأحد 09 أبريل 2023
رئيس جهاز حدائق العاصمة

رئيس جهاز حدائق العاصمة

أعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بدء تشغيل المنظومة الإلكترونية بالمركز التكنولوجي بالجهاز لخدمة قاطني المدينة، والمرتبطة بمنظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتفقد المهندس علاء عبد اللاه، مقر المركز التكنولوجى بالجهاز، للاطمئنان على سير العمل وانتظامه وتقديم خدمة مميزة للمواطنين  وإنهاء معاملاتهم فيما يتعلق بإنهاء إجراءات استلام وحدات سكنية، أو سداد رسوم المرافق، أو سداد اقساط، وغير ذلك.

سرعة إنهاء معاملات المواطنين بدقة 

وشدد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، على العاملين بالمركز التكنولوجي، بسرعة إنهاء معاملات المواطنين بدقة وبأسرع وقت،  بجانب التنبيه بضرورة حسن استقبال المواطنين، والرد على  استفساراتهم وتقديم كل الدعم لهم لإنهاء المعاملات في أسرع وقت.

وفي ذات السياق أعلن بدء التشغيل التجريبى لأنشطة رياضية بالملعب الرياضى بمنطقة مركز خدمات 6 بالمدينة، وجارٍ تشغيل بقية الأنشطة تباعا، وذلك في إطار توفير جميع الخدمات اللازمة لقاطني المدينة.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.