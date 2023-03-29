رئيس «حدائق العاصمة»: توفير شباك بالمركز التكنولوجي لتلقي طلبات المواطنين

عقد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، لقاء مع عدد من سكان المدينة لمناقشة مقترحاتهم والاستماع إلى آرائهم، وذلك بحضور مسئولي الجهاز والمشروعات.

واستهل المهندس علاء عبداللاه، اللقاء بالترحيب بالسكان وتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ثم استفسر السكان عن عددٍ من من المشروعات تمثلت أهمها في (الطرق - الغاز - المياه - الزراعة - الخدمات - الكهرباء - النظافة).

وأفاد المهندس علاء عبداللاه، أنه جرى التأكيد على مسئولى الجهاز، بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الطرق بالمدينة فى أسرع وقت طبقا للبرنامج الزمني، وتم التشديد والتنبيه على مسئولى النظافة بالمدينة بتكثيف أعمال النظافة والمتابعة المستمرة من مسئولي الجهاز، وجارٍ استكمال أعمال الزراعة طبقاً للمخطط.

توفير شباك بالمركز التكنولوجي لتلقي طلبات المواطنين لتوصيل خدمة الغاز

ثم استكمل رئيس الجهاز، الحديث بشكل عام مع السكان عن بعض التحديات التي تواجه السكان بالمدينة، مؤكدا أنه جرى توفير شباك بالمركز التكنولوجي لتلقي طلبات المواطنين لتوصيل خدمة الغاز.

الانتهاء من مدرستين ومخاطبة وزارة التربية والتعليم لتشغيل إحداهما في العام الدراسي القادم

كما أجاب المهندس علاء عبداللاه، عن سؤال السكان عن بعض الخدمات المتوافرة، موضحاً أنه جرى الانتهاء من مدرستين وتم مخاطبة وزارة التربية والتعليم لتشغيل إحداهما فى العام الدراسي القادم، وتوفير قطعة أرض بالمدينة لإقامة معهد أزهري، ومخاطبة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

وأوضح أنه جرى تخصيص محطة تموين سيارات لأحد المستثمرين، وجارٍ إنشاء قسم شرطة بجوار مبنى الجهاز، موضحا أنه الانتهاء من إنشاء حضانة وجارٍ تشغيلها، وجارٍ تشغيل مخبز مدعم.

تشغيل إحدى شركات النقل الجماعي بالمدينة

وبالنسبة لخطوط المواصلات، أكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه جرى تشغيل إحدى شركات النقل الجماعى بالمدينة، والتنسيق مع وزارة النقل لتشغيل خطوط مواصلات داخلية وخارجية.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرا فى جميع قطاعات العمل داخل المدينة، وأن العمل يجرى بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم، وانه سيتم عقد لقاءات بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة مع المستفيدين من المشروعات.

سرعة إنهاء الأعمال فى المواعيد المحددة وبأعلى مستويات الجودة لتسهيل حركة المواطنين

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أعمال رفع كفاءة طريق الروبيكى، مشددا على سرعة إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة وبأعلى مستويات الجودة لتسهيل حركة المواطنين في الدخول والخروج من وإلى المدينة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية بكافة المدن، ولا سيما أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق.