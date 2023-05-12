الأمن يكثف جهوده لكشف غموض تغيب شاب وفتاة في واقعتين منفصلتين بالشرقية

تلقى قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بلاغا من أحد المواطنين عن تغيب ابنه البالغ من العمر 20 عاما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2216 لعام 2023 إداري أول العاشر من رمضان، فيما نشرت الجهات المعنية مواصفات الشاب المتغيب لتكثيف البحث عنه.

تغيب طالب عن منزله بعد رسوبه

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من قسم أول العاشر من رمضان بتلقي بلاغا من شخص يدعى «إبراهيم بشري ويصا»، عامل، ويقيم بالعاشر من رمضان، يشير إلى خروج ابنه «إبراهيم»، 20 عاما، من المنزل، وعدم عودته مجددا، موضحا خروجه بسبب رسوبه في الدراسة.

وفي واقعة أخرى، استقبل مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، بلاغا من شخص يدعى محمد إبراهيم دسوقي شحاتة، مقيم بناحية شلشلمون بنطاق مركز شرطة منيا القمح، بتغيب ابنته «نورهان»، 18 عاما، وتحرر المحضر رقم 3703 إداري منيا القمح.

تغيب فتاة عن منزل والدها

وأدلى الأب بمواصفات وملامح ابنته، مؤكدا أنه لا يعتقد بوجود شبهة جنائية، كما لم يتهم أحدا بالتسبب في تغيبها، مناشدا الجهات المعنية بسرعة التحرك لتحديد مكانها والعثور عليها، فيما تتخذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ ونشر مواصفات المتغيبة لتكثيف البحث وسرعة إيجادها.