شعبة الأسمنت: الأسعار مستقرة منذ أول مايو.. وتبدأ من 1000 جنيه

قال أحمد شرين، رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إنّ أسعار الأسمنت مستقرة في الأسواق منذ بداية الشهر الجاري، حيث تتوافر كل الأنواع في السوق المحلية، وقد تختلف الأسعار حسب كل شركة، إذ تبدأ من 1000 جنيه.

سعر أسمنت المسلح

وأضاف أنّ سعر أسمنت المسلح يبلغ 1960 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 1940 جنيهًا، وأسمنت التعمير 1970 جنيهًا، بينما سجل سعر طن أسمنت المنيا 1980 جنيهًا، والمعلم 1860 جنيهًا.

أسعار الأسمنت في الأسواق

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت، أنّ سعر أسمنت وادي النيل يبلغ 1860 جنيهًا، وأسمنت المخصوص 1960 جنيهًا، وأسمنت سيناء 42.5 سجل 1870 جنيهًا، في حين سجل أسمنت حلوان 2000 جنيه، والسهم 1780 جنيهًا للطن.

وأشار إلى أنّ أسمنت العسكري سجل 1880 جنيهًا، وأسمنت السويدي 2060 جنيهًا، فيما بلغ سعر أسمنت المصريين 1770 جنيهًا، والبرج 1900 جنيه، والنهضة 1820 جنيهًا للطن.