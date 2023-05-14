أكبر مزرعة نخيل في العالم أدخلت مصر موسوعة جينيس.. «مساحتها 38 ألف فدان»

خلال احتفالية بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات، فضلا عن افتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، هنأت كنزي عماد الدفراوي، محكم رسمي معتمد لدى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، جمهورية مصر العربية، بدخول أكبر مزرعة نخيل للتمور في العالم إلى موسوعة جينس.

أبرز المعلومات عن أكبر مزرعة نخيل في العالم

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن أكبر مزرعة نخيل في العالم بعد دخولها إلى موسوعة جينس.

- مصر هي الأولى عالميا في إنتاج التمور.

- مصر تحتل المركز 12 في تصدير التمور.

- توجد في مدينة توشكى بأسوان.

- مزروعة على مساحة 38 ألف فدان في مكان واحد.

- إجمالي الزراعة 2.5 مليون نخلة داخل المزرعة.

- زراعة ما يقرب من مليون و350 ألف نخلة.

- الأصناف المزروعة بها ذات عائد اقتصادي.

الأهمية الاقتصادية لمزرعة النخيل

أما عن الأهمية الاقتصادية، التي تعود بها أكبر مزرعة نخيل للتمور في العالم ودخولها موسوعة جينس، قال الدكتور إبراهيم عبد الحافظ، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه مع «الوطن»، إن مزرعة نخيل التمور لها فائدة اقتصادية كبيرة، خاصة أن مصر هي الأولى في إنتاج التمور، كما أن هناك بعض الأنواع المستخدمة في الزراعة، تحقق عائدا اقتصاديا مرتفعا من الأصناف التصديرية، وأبرز السكري وعجوة المدينة.

وتابع «عبد الحافظ»، أن التمور هي سلعة استراتيجة تصديرية، ذات أهمية كبيرة لمعظم دول العالم، التي منها من يستخدمها كمادة غذائية أساسية ومهمة يجب توافرها دائما، كما أنها يزداد الطلب عليها كثيرًا في دول العالم الإسلامية في شهر رمضان المبارك.

وقالت الدكتورة رباب وحيد الدين رئيس قسم نقل التكنولوجيا بمعمل النخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، إن التمور تحولت إلى مصدر للعديد من الصناعات، كاشفة أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج التمور.

وأضافت «وحيد الدين»، في حوار على قناة النيل للأخبار، أن مصر تنتج ما يقرب من 18% من الإنتاج العالمي للتمور، و24% من الإنتاج العربي، والدولة رقم 12 على مستوى العالم في تصدير التمور، رغم كون مصر الدولة الأولى في الإنتاج على مستوى العالم.