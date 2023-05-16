تراجع أسعار الأسمنت في السوق.. والشعبة: الطن يبدأ من 1770 جنيها

قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية إن أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية تشهد تراجعا ملحوظا، وذلك بعد أن ظلت مستقرة منذ فترة طويلة، حيث تبدأ الأسعار من 1770 جنيها للطن.

توقعات الأسعار الفترة المقبلة

وأضاف رئيس الشعبة لـ«الوطن»، أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع استقرار أو انخفاض الأسعار مرة أخرى في السوق المحلي، حيث أن تراجع الأسعار اليوم لم يكن متوقعا.

أسعار الأسمنت اليوم

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت، أن سعر الأسمنت المسلح يسجل اليوم 1950 جنيها للطن، وأسمنت النصر 1900 جنيه، وأسمنت الفهد 1770جنيها، وأسمنت التعمير 1860 جنيها، فيما سجل أسمنت المعلم 1840 جنيها.

وتابع، بأن سعر أسمنت وادي النيل والمخصوص سجلا 1820 جنيها للطن، وأسمنت العسكري وسيناء 42.5 سجلا 1800 جنيه، كما سجل سعر أسمنت حلوان 1930 جنيها، وأسمنت السويدي 1970 جنيها، فيما سجل سعر أسمنت السهم 1790 جنيها.