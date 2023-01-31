«ندى» تدعم الفتيات المقبلات على الزواج بفستان زفاف و«مكياج» مجانا

«فرحة عروستي»، و«دولابنا واحد»، ومبادرات أخرى، اعتادت «ندى» أن تطلقها بين حين وآخر، بهدف إدخال السرور على الفتيات التي تستعد للزواج، بالتيسير عليهن للحصول على فستان للخطوبة أو الزفاف، فضلا عن توفير المكياح مجانا لغير القادرات.

مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج

تقول الشابة الثلاثينية ندى الشافعي لـ«الوطن»، أنها ترى سعادتها في إسعاد الآخرين ومساعدتهم، بمحاولة المساهمة في أهم المناسبات التي يمروا بها، لافتة إلى تدشينها عدة مبادرات لمساعدة الشباب والفتيات، لافتة إلى أنها أقامت مبادرتين للفتيات، تساعد من خلالها الرجال أيضا، من خلال توفير بعض تكاليف الزواج.

وتوضح ندى، أنها من خلال مبادرة «دولابنا واحد»، فتحت دولابها بكل ما فيه من فساتين تواكب الموضة، سواء لمن تعرفهن من الفتيات، أم ومن لا تعرفهن، من خلال عرضها على السوشيال ميديا، وتترك حرية الاختيار للفتاة المقبلة على خطوبة أو حتى مناسبة عادية، أن تختار ما يناسبها وتحصل على الفستان مجانا، فضلا عن المبادرة الثانية «فرحة عروستي»، التي قصدت من خلالها توفير المكياج والفستان للفتاة المقبلة على الزواج وغير قادرة على التكلفة مجانا.

مساعدة الشباب لبعضهم واجبة

تؤكد السيدة الثلاثينية، أنها تود من سعيها إلى إدخال السرور على الآخرين، وأن يبقى لها رصيدا يجعل سيرتها عطرة حتى بعد وفاتها، راغبة في أن يساعد كل الشباب بعضهم البعض، وييسروا الحياة على بعضهم، من خلال نشر كل شخص معلومة في مجال عمله، لعلها تساعد غيره وتمكنه من قوت يومه، مشيرة إلى أن أول الداعمين لها كانا والدتها وزوجها، وبعض الأشخاص في حياتها.