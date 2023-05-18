مقرر مساعد بالحوار الوطني: الحماية المجتمعية حق لكل مواطن

قالت الدكتورة ثريا عبد الجواد، المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن لجنة العدالة الاجتماعية ضمن اللجان المنبثقة عن المحور الاقتصادي التي تناقش وتبحث أساسا في أسباب اختلال العدالة في المجتمع مثل المجتمعات الأخرى، التي لا تتحقق بها العدالة بشكل كامل.

التفاوت الاجتماعي والطبقية

وأضافت «عبد الجواد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت: «نعاني أزمة شديدة للغاية فيما يتعلق بالتفاوتات الاجتماعية والطبقية وغيرها، والعدالة من منطلق العلم الاجتماعي والإنساني تتحقق من خلال أشياء كثيرة».

وتابعت: «جرى تقسيم القضايا التي يمكن أن نتناولها في معالجة قضية العدالة في المجتمع المصري، تبدأ من أوضاع الحماية في المجتمع لأن الحماية المجتمعية التي تقدمها الدولة، باعتبارها حق من حقوق المواطن ووظيفة من وظائف الدولة الأساسية».

إجراءات معينة للحماية الاجتماعية

ولفتت إلى أن الحماية الاجتماعية لها إجراءات معينة تتعلق بالدعم وتجديد العشوائيات والمشروعات التي نفذت، والتي اعتبرت ضمن مكونات الحماية المجتمعية، وجرى التأكيد على أنه إذا كان المجتمع المصري في لحظات سابقة في حاجة لإجراء حقيقي وناجز فيما يتعلق بإجراء الحماية، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة ومن بينها المرأة، فنحن أحوج إليها الآن نتيجة الأوضاع الاقتصادية في العالم.