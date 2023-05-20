حبس قائد سيارة لاتهامه بطعن طالب في الجيزة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية إصابة طالب بشارع ثروت في الجيزة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة الإصابة العمد، كما طالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

كواليس الحادث

أما عن كواليس الواقعة التي شهدها شارع ثروت بمحافظة الجيزة بحسب شهادة شقيق المجني عليه، فكانت عندما خرج المجني عليه برفقة شقيقه واستقلاله دراجته النارية وأثناء سيرهما بالشارع قام قائد سيارة ملاكي بالتضييق عليهما أثناء السير برعونة، وأثناء محاولته له بالسير بهدوء قام قائد السيارة بإخراج سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته وقام بطعن شقيقه طعنة نافذة بالبطن وفر هاربًا.

تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث

وقع الضحية أرضًا حينما باغته قائد السيارة بضربه وحاول أخيه اللحاق بالمتهم، بينما استدعى أهالي المنطقة سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث وسؤال شهود العيان للوصول إلى المتهم.

بلاغ الواقعة

كان قد تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغ من مستشفى أم المصريين يفيد بوصول طالب 20 سنة مصاب بجرح نافذ أسفل البطن ونزيف بالبطن.

بالفحص تبين أن المتهم سائق سيارة ملاكي قام بإحداث إصابة المجنى عليه حينما أخبره أن يهدىء سيره بالشارع أُثناء استقلاله دراجته النارية هو وشقيقه، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه.

عقوبة المتهم

وعقب المحامي أيمن محفوظ، على جريمة الإصابة العمد، بأنّ «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن 5 سنوات.