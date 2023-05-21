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ضبط 4 متهمين بتهريب مبالغ مالية إلى خارج البلاد في مطار القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:00 م | الأحد 21 مايو 2023
تهريب - أرشيفية

تهريب - أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة، بتهمة حيازة عملات أجنبية كانت مخبأة أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص، وسيدة، يحملان جنسية إحدى الدول، لحيازتهما عملات محلية كانت مخبأة داخل حقيبة الأول والثانية، أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.

وجرى ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، لحيازتهم عملات محلية كانت مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون، حال إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات