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«الحركة المدنية» تطالب بتعديل التشريعات المعوقة للعمل الحزبي

كتب:

يسرا البسيوني
01:25 م | الأحد 21 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال حامد جبر، عضو مجلس أمناء حزب الكرامة، وأحد أعضاء الحركة المدنية، إنّ الستينيات شهدت وجود حزب واحد فقط، وهو الحاكم، الذي نجح في تجييش الأمة لمواجهة العدو.

وأضاف جبر، خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني، لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، التي تشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، أنّ مسألة الترغيب والترهيب أدت إلى عزوف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي.

وطالب عضو مجلس أمناء حزب الكرامة، بإلغاء الحبس فيما يتعلق بقضايا النشر، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، كما طالب بإجراء تعديلات على بعض التشريعات التي تعيق العمل الحزبي، مضيفا: «سنتقدم بمقترحاتنا فيما يتعلق بتعديل قانون الأحزاب والعمل السياسي».

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بقلم يسرا البسيوني