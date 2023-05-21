شعبة الأسمنت تكشف سبب تراجع الأسعار.. الانخفاض مستمر حتى نهاية مايو

سجلت أسعار الأسمنت تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، ويرجع السبب في ذلك إلى قلة الطلب من جانب المواطنين على الشراء، في ظل استقرار الأسعار، كما أن هناك توقعات باستمرار استقرار أسعار الأسمنت حتي نهاية شهر مايو الجاري، بحسب ما صرح به أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية لـ«الوطن» اليوم الأحد.

أسعار الأسمنت في الأسواق

وأضاف شرين أن سعر الأسمنت المسلح يسجل في الأسواق 1950 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 1900 جنيه، وأسمنت الفهد 1770 جنيها، وأسمنت التعمير 1860 جنيهاً، فيما سجل أسمنت المعلم 1840 جنيهاً.

سعر أسمنت السويدي

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أسمنت وادي النيل والمخصوص سجلا 1820 جنيها للطن، وأسمنت العسكري وسيناء 42.5 سجلا 1800 جنيه، كما سجل سعر أسمنت حلوان 1930 جنيها، وأسمنت السويدي 1970 جنيها، فيما سجل سعر أسمنت السهم 1790 جنيها.