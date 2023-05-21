شعبة الخضر: الأسعار مستقرة بالأسواق وتوقعات بتراجع جديد قريبًا

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأحد، أنّ أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق المصرية سجلت ثباتاً ملحوظاً، بعد أن تراجعت قبل عدة أيام، بسبب بدء حصاد العروة الصيفية، متوقعاً مزيدًا من التراجع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

أسعار الخضراوات.. الثوم بين 20 و28 جنيهاً

وأضاف «النجيب» أن سعر الطماطم يتراوح في الأسواق ما بين 3.5 و6 جنيهات، والبطاطس ما بين 4 و5.5 جنيهات، والبصل ما بين 7.5 و10 جنيهات، والكوسة بين 6 و8 جنيهات، والملوخية بين 5 و9 جنيهات، والثوم بين 20 و28 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء بين 7 و9 جنيهات، والباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات، والرومي بين 3 إلى 4 جنيهات.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أنّ سعر الخيار البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 15 و19 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و7 جنيهات، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 12 و22 جنيهًا.

أسعار الفاكهة.. الليمون بين 6 و14 جنيهاً

وتابع أنّ سعر التفاح المصري يتراوح بين 5 و12 جنيهاً، والبرتقال الصيفي ما بين 3 و6 جنيهات، والليمون البلدي ما بين 6 و14 جنيهاً، كما يتراوح سعر العنب الأصفر والأحمر المستورد ما بين 20 إلى 30 جنيهاً، والجوافة ما بين 6 إلى 12 جنيهاً، والفراولة بين 7 و10 جنيهات.