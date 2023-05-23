اعترافات المتهمين بسرقة عدادات وأبواب حديدية في شبرا

جلس المتهمون بسرقة العدادات والأبواب الحديدية بالقاهرة، أمام جهات التحقيق، للاعتراف بارتكاب الواقعة وعدة وقائع أخرى باستخدام أسلوب الفك، إذ أمرت جهات التحقيق، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

اعتراف المتهمين

بشوارع شبرا يراقب المتهمان الشركات، ويجهز أحدهما خطته، والآخر يسرق أبوابها لبيعها، وتحقيق الربح غير المشروع.. كان ذلك ملخص اعتراف المتهمين أمام جهات التحقيق، حيال سرقتهم للشركات، وعرضهم أسلوب السرقة بالمنطقة.

10 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته

بحسب أقوالهما، كونا تشكيل عصابي لسرقة العدادات والأبواب الحديدية من داخل العقارات والمصالح الحكومية بأسلوب الفك، وارتكابهما 10 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته.

ضبط المتهمين

أبلغ أمين مخازن بأحد المستشفيات قسم شرطة شبرا بالقاهرة، حيال سرقة وحدتي تكييف خارجية خاصين بالعيادات الخارجية بالمستشفى.

بالفحص ومراجعة كاميرات المراقبة وتفريغها، تبين أنهما شخصين سرقا محتويات المستشفى بأسلوب الفك، وجرى ضبطهما واعترفا بتكوين تشكيل عصابي للسرقة، وارتكابهما 10 وقائع بالأسلوب ذاته.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

قال المحامي محمد ثابت في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، مبينًا أنَّ الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.